THY'e ait tarifeli seferle Atatürk Havalimanı'na ulaşan cenazeler, uçağın kargo bölümünden alındı. Apronda bekletilen araca yüklenen Hüsünbeyi'nin cenazesinin İzmir'e, Yıldız'ın cenazesinin ise tarifeli uçakla Hatay'a gönderileceği öğrenildi. Hikmet Levent Yıldız, teyzesi Şevval Tekin ile Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi de aynı uçakla Türkiye'ye geldi.
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