Ukrayna'da öldürülen iki öğrencinin cenazesi Türkiye'ye getirildi Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız ile Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi Türkiye'ye getirildi. Cenazelerin Atatürk Havalimanı'ndan genç kızların memleketleri olan İzmir ve Hatay'a gönderileceği öğrenildi.

THY'e ait tarifeli seferle Atatürk Havalimanı'na ulaşan cenazeler, uçağın kargo bölümünden alındı. Apronda bekletilen araca yüklenen Hüsünbeyi'nin cenazesinin İzmir'e, Yıldız'ın cenazesinin ise tarifeli uçakla Hatay'a gönderileceği öğrenildi. Hikmet Levent Yıldız, teyzesi Şevval Tekin ile Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi de aynı uçakla Türkiye'ye geldi. HABERİN DEVAMI

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