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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 15:53

ün ve doların panzehiri: ! Kenevir 'de neden yasaklandı? İşte kenevirin kullanım alanları

Cumhurbaşkanı , 'nde ""nda önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, imalatı adı altında gibi ülkelerde yasaklanan ve pek çok alanda kullanımı bulunan e ilişkin de açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın 'Türkiye'de kenevir üretimine başlanacak' şeklinde yaptığı açıklama kenevirin kullanım alanları ve faydalarını tekrar gündeme getirdi. İşte kenevirin yasaklanmasının altında yatan lobi faaliyetleri...

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Erdoğan Türkiye gibi ülkelerde üretimi yasaklanan kenevire ilişkin de çok kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz keneviri ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor. Gıda Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlıyor" dedi.

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