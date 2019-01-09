Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Erdoğan Türkiye gibi ülkelerde üretimi yasaklanan kenevire ilişkin de çok kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz keneviri ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor. Gıda Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlıyor" dedi.