Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Parlamenter sistem içinde koalisyonlarla geçen yılların ülkemize çok ağır maliyetleri oldu.

''Bu sempozyumun 31 Mart seçimleri öncesinde gerçekleştiriliyor olmasını çok ama çok isabetli buluyorum. Türkiye son 5 yıllık dönemde pek çok tarihi hadiseyi üst üste yaşadı. Türkiye'nin yönetim sistemi tartışmaları çok eskilere dayanır. Parlamenter sistem içinde koalisyonlarla geçen yılların ülkemize çok ağır maliyetleri oldu.

Son 30 yıl bunun 14 yılının enflasyon ortalaması 70,3. Şu anda muhalefete bakıyoruz enflasyonun en yüksek olduğu dönem şu andaki iktidarın dönemidir diyor. 1989 enflasyon 64,3 tek partili dönem. 1990 enflasyon 60,4 Anavatan iktidarı. 1991 enflasyon 71,1 Anavatan dönemi. 1992 DYP/SHP enflasyon 66. 1993 enflasyon 71,1 DYP/SHP. 1994 burası bir felaket enflasyon 120,3 iktidar DYP/SHP. 1995 enflasyon 76,1 iktidar yine DYP/SHP. 1996 enflasyon 79,8 iktidar Refah/DYP. 1997 99,1 Anavatan/DSP. 1998 enflasyon 69,7. 1999 güçlü iktidar var enflasyon 68,8. 2000 enflasyon 39. 2001 68,5 üçlü koalisyon. 2002 29,8. Ortalaması bu 14 yılın 70,3 enflasyon. Ondan sonra bizim iktidara gelişimizle birlikte koalisyonlar dönemi bitiyor. 16 yılın enflasyon ortalaması 9,54. 2003 12,7. 2004 9,4 2005 7,7 2006 9,7 2007 8,4 2008 10,1 2009 6,6 2010 6,4 2011 10,5 2012 6,2 2013 7,4 2014 8,2 2015 8,8 2016 8,8 2017 11,9 en yüksek 2018 20,3. Ortalama 9,54.

ANA MUHALEFETE SERT ÇIKTI: YALAN OLURSA...

Ana muhalefet çıkıyor, 'en yüksek enflasyon AK Parti dönemlerinde olmuştur' diyor. Yalan üzerine siyaset kurulu olduğu zaman orada çöp ve çukurdan kurtulamazsınız. Ekonomik saldırıyı kısa sürede bertaraf ettik

İZBAN'DAKİ GREVİ 2 AY ERTELEDİK

İzmir'de İZBAN'da grev var baktık çözemiyorlar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iki ay erteledik. Eskiden kağıt üzerinde kalan güçler ayrılığını gerçek anlamda hayata geçiren bir yapı ortaya çıkardık. İnşallah 2019 yılıyla birlikte Türkiye yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçecektir, bundan kimsenin endişesi olmasın.

31 MART KAMPANYASINDA FİLE, BEZ TORBA KULLANALIM DEDİM

Sıfır Atık Projesi konusunda yerel yönetimlerin çok çok kararlı ısrarlı olması gereğini savunuyorum. Son zamanlarda biz bu plastik poşetler bunun benzeri birçok ürünlerle ilgili olarak savaş başlattık. Bunun 500 yıl 750 1000 yıl toprak bunu eritemiyor. Buna karşı bir savaş. Bu savaşımızı kararlı bir şekilde başlattık. Anacığım evde file dokurdu giderdik alışverişi yapardık gelirdik. Gerekirse tekrar yıkıyorsun alışverişe gidiyorsun. Bunun toprakla bir dostluğu var. Bunlar kenevirden yapılıyordu. Keneviri yok ettik. Kenevirden atlet dokurlardı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden Rize'mden keneviri söküp aldılar. Biz şimdi keneviri dışaradan ithal ediyoruz. 31 Mart kampanyasında file bez torba kullanalım dedim. Bez torba ile fileyle kampanyamızı yapalım. Asla naylon poşet kullanmayacağız. Şu anda bunun çalışmasını yapıyoruz. Güzel olacak şık olacak.

BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ. BU İŞGALİN FARKLI BİR TÜRÜDÜR

Bizim beldede bizim amca oğlunun kazanması lazım Ankara'dan İstanbul'dan göç yapalım. Böyle bir şey olamaz. Bu işgalin farklı bir türüdür. Bu tür şeyleri İçişleri Bakanlığımız ile de daha yakın takibe alacağız. Bunun adı demokrasi değildir. Olmaz böyle şey. Kim oralarda yaşıyorsa seçimi onlar yapsın neticesine de herkes katlansın. Bunlar doğru şeyler değil.''

BİNALİ YILDIRIM: İSTANBUL'U 2023'E HAZIRLAMAK İÇİN HAZIRIZ

Sempozyuma, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katıldı.

Yıldırım ise, buradaki konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

''Gençler sürücüsüz arabalar için belediye başkanları nasıl bir proje düşünüyor bunları soruyorlar. Bugün bunlar hayal değil adım adım hayatımıza giren şeyler. Statükoyu değiştirmek isteyenler fark oluşuruyor ve ismini tarihe yazdırıyor. Türkiye bugüne kadar 4 anayasa yaptı. Ama bu anayasaların hepsinin millet için yapıldığı iddia edilse de hiçbirinin içine millet tam olarak girmedi. Çünkü korkularımızla milletin tehdit olabileceği düşüncesi ile bütün bu değişiklikleri yaptık. Vesayet odaklarının müdahalesi ile yaptık. İlk defa milletin iradesi ile 16 Nisan 2017'de kabul edilen anayasa değişikliğini gerçekleştirdik. Yerel yönetimde kaynak kullanımında ciddi anlamda dikkatli olma ihtiyacı var. İstanbul'a projeleriniz ne diye soruyorlar. Her şeyden önemlisi İstanbul'u deprem tehdidini ortadan kaldıracak çalışmalar yeşil alan ve çevre hassasiyetini sonuna kadar gözetecek yönetim anlayışı trafiğin eziyet olmaktan çıkacak şehre dönüşmesi. İstanbul'un dışı ile ilgili ulaşım iletişim problemi yok. İstanbul'u 2023'e hazırlamak için hazırız.''