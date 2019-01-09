İşte İmamoğlu'nun FETÖ'cü işbirlikçileri!

FETÖ kanallarının müdavimi olan, FETÖ dershanelerine destek ziyaretleri gerçekleştiren CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bağlantıları ortaya çıkmaya devam ediyor.
FETÖ'CÜLER İMAMOĞLU'NU EL ÜSTÜNDE TUTUYOR!
CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu'nun FETÖ''cülerle arasından su sızmamış! 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında olan isimlerle boy boy fotoğrafları çıkan İmamoğlu, FETÖ'nün en azılı isimlerine destek ziyaretleri gerçekleştirmiş.
İŞTE İMAMOĞLU'NA "İLGİ VE ALAKA" GÖSTEREN O FETÖ'CÜ
İmamoğlu'nun ziyaret ettiği, ""göstermiş olduğu ilgi ve alaka için" minnettar olduğu o isim sözde gazeteci, darbecilerin yayın organının fedaisi olan FETÖ'cü Metin Yıkar. İmamoğlu'nun ziyaret ettiği M.Yıkar'ın Twitter paylaşımları terörist elebaşı Gülen'e olan yakın ilgisini gözler önüne seriyor!
BELEDİYEYİ FETÖ'CÜLERE ESİR ETMİŞ!
CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'nün 'Belediyeler İmamı' olan Erkan Karaarslan ile ihale bağının çok derin olduğu ortaya çıkmıştı. Daha önce Karaaslan'ın E-Yöntem firmasına 26 Mayıs 2016'da 1 milyon 809 bin liralık, 9 Mayıs 2016'da ise 346 bin 666 liralık ihale verdiği belirlenen İmamoğlu'nun Karaarslan ve ailesine ait şirketlere başka ihaleler de verdiği tespit edilmişti.
DOĞRUDAN PENSİLVANYA'YA BAĞLI
CHP'nin İstanbul adayı E.İmamoğlu'nun belediyeyi emanet ettiği, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun danışmanlığını da yapan Karaarslan'ın 2013'te Pensilvanya'ya gittiği iddia ediliyor!
FETÖ'nün 'Belediyeler İmamı' olan Erkan Karaarslan'ın, FETÖ'nün en örgütlü olduğu ülkelerden biri olan Güney Afrika'ya da sık sık gittiği biliniyor.
FETÖ KANALLARININ MÜDAVİMİ ÇIKMIŞTI!
CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, FETÖ'ye ait Samanyolu TV'de şike kumpasına verdiği desteğin görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. FETÖ'cülere canlı yayında övgüler yağdıran İmamoğlu'nun FETÖ kanallarına sadece telefonla bağlanmadığı, ayrıca canlı yayınlara katılarak yorumculuk yaptığı da ortaya çıkmıştı.
FETÖ'CÜLER İMAMOĞLU'NU EL ÜSTÜNDE TUTUYOR!
CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu'nun FETÖ''cülerle arasından su sızmamış! 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında olan isimlerle boy boy fotoğrafları çıkan İmamoğlu, FETÖ'nün en azılı isimlerine destek ziyaretleri gerçekleştirmiş.
İŞTE İMAMOĞLU'NA "İLGİ VE ALAKA" GÖSTEREN O FETÖ'CÜ
İmamoğlu'nun ziyaret ettiği, ""göstermiş olduğu ilgi ve alaka için" minnettar olduğu o isim sözde gazeteci, darbecilerin yayın organının fedaisi olan FETÖ'cü Metin Yıkar. İmamoğlu'nun ziyaret ettiği M.Yıkar'ın Twitter paylaşımları terörist elebaşı Gülen'e olan yakın ilgisini gözler önüne seriyor!
BELEDİYEYİ FETÖ'CÜLERE ESİR ETMİŞ!
CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'nün 'Belediyeler İmamı' olan Erkan Karaarslan ile ihale bağının çok derin olduğu ortaya çıkmıştı. Daha önce Karaaslan'ın E-Yöntem firmasına 26 Mayıs 2016'da 1 milyon 809 bin liralık, 9 Mayıs 2016'da ise 346 bin 666 liralık ihale verdiği belirlenen İmamoğlu'nun Karaarslan ve ailesine ait şirketlere başka ihaleler de verdiği tespit edilmişti.
DOĞRUDAN PENSİLVANYA'YA BAĞLI
CHP'nin İstanbul adayı E.İmamoğlu'nun belediyeyi emanet ettiği, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun danışmanlığını da yapan Karaarslan'ın 2013'te Pensilvanya'ya gittiği iddia ediliyor!
FETÖ'nün 'Belediyeler İmamı' olan Erkan Karaarslan'ın, FETÖ'nün en örgütlü olduğu ülkelerden biri olan Güney Afrika'ya da sık sık gittiği biliniyor.
FETÖ KANALLARININ MÜDAVİMİ ÇIKMIŞTI!
CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, FETÖ'ye ait Samanyolu TV'de şike kumpasına verdiği desteğin görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. FETÖ'cülere canlı yayında övgüler yağdıran İmamoğlu'nun FETÖ kanallarına sadece telefonla bağlanmadığı, ayrıca canlı yayınlara katılarak yorumculuk yaptığı da ortaya çıkmıştı.
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