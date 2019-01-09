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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 19:11

Ücretli poşetlerin bir yüzünde sıfır atık logosu kullanılacak

Çevre ve Ücretlendirilmesine ilişkin "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek. Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik" dedi.

Ücretli poşetlerde yeni dönem

Çevre ve : ( Ücretlendirilmesi) Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek. Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik.

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