Ücretli poşetlerin bir yüzünde sıfır atık logosu kullanılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi) Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek. Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik.
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