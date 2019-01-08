Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İLK DEFA GİZLİ KAPAKLI DEĞİL ŞEFFAF BİR İTTİFAK YAPILMIŞ OLUYOR

''Her kurum gibi Meclisimizin itibarı da yaptığı işlere ve bu işlerin kalitesine bağlıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birileri Meclis'i çalıştırmamak için tüm güçleri ile çalışacaktır. Sizlere düşen hem bu kifayetsizlere hak ettikleri cevapları vermek hem de yasama sürecinin kesintisiz çalışmasını sağlamaktır. Meclis'te de saflar netleşmiştir. Bir yanda AK Parti MHP ile yerli milli duruş sahibi kesimler vardır diğer yanda ise ana muhalefet partisi ve bölücü örgütün güdümündeki parti ile benzeri yapılar vardır. Milletimiz bu net fotoğraflar arasında bir tercih yapacaktır.

Şu ana kadar açıklamadığımız 6 il veya büyükşehir adayımız kaldı. Bu hafta sonu cumadan itibaren Trabzon, Kocaeli ve Sakarya'ya giderek adaylarımızı çıkartacağız.

Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile belediye başkanlığı seçimlerinde yapacağımız işbirliğinin de hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum. İlk defa bir mahalli seçimlerde gizli kapaklı değil her şeyin milletimizle paylaşıldığı şeffaf bir ittifak yapılmış oluyor.

TEŞKİLARLARI UYARDI: HERKES BUNA UYSUN

Yapmış olduğumuz bu ittifak konusunda tüm teşkilat mensuplarımızın partimizin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun MYK'nın almış olduğu kararlara verdiğimiz kararlara saygı duymasını özellikle rica ediyorum. Aramızdaki bu bağları kimse zayıflatma yoluna gitmesin kimse de kalkıp ben diye hareket etmesin burada ben yok burada biz var. Herkes buna uysun. Cumhur İttifakı 31 Mart akşamı inşallah zaferle bu yoldan çıkacaktır. Karşımızda Sayın Bahçeli'nin ifadesi ile zillet ittifakı benim ifadem ile illet ittifakı var. Bunlara karşı inşallah zaferimizi ilan edeceğiz.

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRDİ: ÖN TEKERLEK NEREYE GİDERSE...

Bugün Türk siyasetinin en önemli sorunu ana muhalefettir. Sorun ana muhalefetin iktidara talip siyasi organizasyon gibi değil de marjinal örgüt gibi davranıyor olmasıdır. Bugün CHP yönetimi demokrasi ile halkçılık ile kültürümüzle de uzaktan yakından ilgisi olmayan bir zihniyetin eline geçmiştir. CHP adına konuşan ahkam kesen bir takım isimlerin yaptıklarına baktığımızda kimi zaman acı acı gülümsüyor kimi zaman öfkeleniyoruz. Sıkıntının asıl kaynağı bu partinin başındaki zattır. Ön tekerlek nereye giderse arkadaki de onu izlermiş. Koltuğunu riskle atmamak için cumhurbaşkanlığı seçminde aday olmaya bile cesaret edemedi edemez. Konu iftiraya yalana hakerete gelince aslan kesilir. Can çıkar huy çıkmaz. Bu zatı gerçek bir demokrat gibi siyaset yapmaya ikna edemedik. Gezi olaylarında duvarlara ne yazıldığını hatırlıyorsunuz değil mi?''

ERDOĞAN'DAN MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kilovat saate kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak.''