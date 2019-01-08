Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.01.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 12:19

... Turizm Bakanı'ndan sinemalardaki tartışmayla ilgili açıklama

... Yapımcılar ile sinemacılar arasındaki anlaşmazlık hakkında konuşan, Kültür ve , "Meclis’e önerilerimizi gönderdik" dedi.

Sinemalardaki bilet krizine ilişkin flaş açıklama !

Sinemada yaşanan kriz hakkında konuşan Kültür ve , sinemalardaki tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Ersoy, "r içinde bazı eşit olmayan uygulamalar yapılmaya başlanmış bunu da düzenlememiz gerekiyor. Bunun eşit sağlanması gerekiyor. Meclis'e önerilerimizi gönderdik, tartışılacak. Önemli olan hasılatın eşit şekilde dağılıtılmasını sağlamak. Promosyonla yapılan indirimlerde biletin fiyatını aşağı çekiyorsanız net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz önemli olan bunun giderilmesi. Bir sıkıntı kalacağını sanmıyorum özünde herkes mutlu olacak. Hasılat payı vergiler çıktıktan sonra kalan eşit bir şekilde olacak. Bizim önerdiğimiz şekilde yasa geçerse bilet tartışması kalmayacak" ifadelerini kullandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Turizm Bakanı'ndan sinemalardaki tartışmayla ilgili açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar