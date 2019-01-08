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  • 08.01.2019 14:41

borç yapılandırması şartları neler? Kredi kartı borç yapılandırması faiz oranı kaç?

borç yapılandırması ile ilgili şartlar belli oldu! Başkan Erdoğan tarafından AK Parti Grup Toplantısı'nda duyurulan "kredi kartı borç yapılandırması" ile ilgili detaylar tarafından açıklandı. Peki ama Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması faiz oranı kaç? Kredi kartı borç yapılandırması başvuru şartları neler? Kimler kredi kartı borcunu yapılandırabilecek? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca kişiye müjde üstüne müjde verdi. Kredi kartı borcu bulunan milyonlarca kişi için borç yapılandırma imkanı sunuldu. Borcu olan vatandaşlar yaşanan bu gelişmenin ardından konu ile ilgili aramalara başladı. Peki ama kredi kartı borç yapılandırması nasıl olacak? Kredi kartı borç yapılandırması faiz oranı kaç? Ziraat Bankası kredi kartı borcu nasıl yapılandırılır? İşte detaylar...

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