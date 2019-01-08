Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca kişiye müjde üstüne müjde verdi. Kredi kartı borcu bulunan milyonlarca kişi için borç yapılandırma imkanı sunuldu. Borcu olan vatandaşlar yaşanan bu gelişmenin ardından konu ile ilgili aramalara başladı. Peki ama kredi kartı borç yapılandırması nasıl olacak? Kredi kartı borç yapılandırması faiz oranı kaç? Ziraat Bankası kredi kartı borcu nasıl yapılandırılır? İşte detaylar...