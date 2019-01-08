Başkan Erdoğan'ın makalesi şöyle: ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilme kararı alarak doğru bir adım attı. Ancak ABD'nin, uluslararası toplumun ve Suriye halkının çıkarlarının korunabilmesi için çekilmenin dikkatlice planlanması ve doğru ortaklarla işbirliği içerisinde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin Suriye'de barışı sağlamak için planı var. Türkiye, Suriye'de terör gruplarını yok etmekte kararlı. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum: Zafer asla teröristlerin olmayacak. Türkiye hem kendi güvenliği hem de uluslararası toplumun iyiliği için atması gereken tüm adımları atmaya
devam edecek.
Erdoğan, Suriye'de uzun vadeli barış ve istikrara katkı sunacak kapsamlı bir stratejinin Türkiye'nin liderliği yoluyla sağlanabileceğini söyledi.
MADURO İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile dün akşam telefonda konuştu. Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı. İki lider, ülkeler arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.
devam edecek.
Erdoğan, Suriye'de uzun vadeli barış ve istikrara katkı sunacak kapsamlı bir stratejinin Türkiye'nin liderliği yoluyla sağlanabileceğini söyledi.
MADURO İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile dün akşam telefonda konuştu. Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı. İki lider, ülkeler arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.
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