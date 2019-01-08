Kayseri'de cuma günü, Baki- Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğramış, Mehmet Özer parçalanarak olay yerinde yaşamını yitirmişti. Mehmet'in ölüm haberi tüm Türkiye'yi üzerken, Antalya'dan da 2 saldırı haberi geldi.
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