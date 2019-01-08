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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 12:19

Antalya'da köpek dehşeti! Kafa derisi koptu

Antalya'nın Elmalı ve Alanya ilçelerinde birer hafta arayla köpek saldırısına uğrayan (8) ve (67), aynı hastane odasında tedavi görüyor. Metehan 3 köpeğin saldırısı nedeniyle bacaklarından ağır yaralanırken, 2 köpeğin saldırdığı Fatma Sarı’nın ise kafa derisi 2 yerden koptu.

Kayseri'de cuma günü, Baki- Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğramış, Mehmet Özer parçalanarak olay yerinde yaşamını yitirmişti. Mehmet'in ölüm haberi tüm Türkiye'yi üzerken, Antalya'dan da 2 saldırı haberi geldi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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