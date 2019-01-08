Başkan Erdoğan'a 2 başdanışman, 2 danışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na Mariam Kavakcı ile Serkan Taranoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği'ne Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeliklerine ise Fatin Rüştü Karakaş ve Fatih Sultan Mehmet Yıldırım atandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan genel müdür yardımcılıklarına Halit Küçükünal ve Bahtiyar Sazlık, Adli Tıp Kurumu 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliği'ne Prof. Dr. Mustafa Ercüment Aksoy, 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliği'ne ise Doç. Dr. Bahri Teker getirildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliklerine Ahmet Aksu, Hurşit Yıldırım ve İhsan Uğur Delikanlı'yı, Milli Savunma Bakanlığı müfettişliklerine Abdullah Fatih Yavuztürk, Arif Doruk Öztürk, Emre Kuloğlu, Kenan Akbayır, Necmettin Mehrekula, Osman Öztürk, Resul Arslan, Sabri Uzun, Selçuk Şakar ve Sezer Çalışkan'ı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na da Ali Uygun'u atadı.