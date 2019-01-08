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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 11:50

'a 2 başdanışman, 2 danışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği lara ilişkin kararlar, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı , Ahmet Minder ve Muhammet 'ı Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, Mariam Kavakcı ile Serkan Taranoğlu'nu ise Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atadı.

Başkan Erdoğan'a 2 başdanışman, 2 danışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği lara ilişkin kararlar, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Minder ve Muhammet , Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na Mariam Kavakcı ile Serkan Taranoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği'ne Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeliklerine ise Fatin Rüştü Karakaş ve Yıldırım atandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan genel müdür yardımcılıklarına Halit Küçükünal ve Bahtiyar Sazlık, Kurumu 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliği'ne Prof. Dr. Mustafa Ercüment Aksoy, 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliği'ne ise Doç. Dr. Bahri Teker getirildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliklerine Ahmet Aksu, Hurşit Yıldırım ve İhsan Uğur Delikanlı'yı, Milli Savunma Bakanlığı müfettişliklerine Abdullah Fatih Yavuztürk, Arif Doruk Öztürk, Emre Kuloğlu, Kenan Akbayır, Necmettin Mehrekula, Osman Öztürk, Resul Arslan, Sabri Uzun, Selçuk Şakar ve Sezer Çalışkan'ı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na da Ali Uygun'u atadı.

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