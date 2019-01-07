Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadeleye ilişkin soru üzerine, "Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar ise AA muhabirinin Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadeleye ilişkin sorusu üzerine, terörle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

"TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir" diyen Bakan Akar, "Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir" diye konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Kürtlerin temsilcisi asla olmayacağını vurgulayan Akar, "Bu terör örgütü bölgedeki güvenlik ve istikrara tehdit ve başta Kürtler olmak üzere Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine engel teşkil etmektedir" ifadesini kullandı.

"GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE EDEN TEK ORDU TSK"

Bir terör örgütünün başka bir terör örgütü ile yok edilmeye çalışılmasının büyük bir çelişki olduğunu güvenlik uzmanları ise PKK/YPG terör örgütünün DEAŞ ile mücadele maskesi altında Suriye'yi parçalamanın ve kendince özerk bir yönetim tesis etmenin peşinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin güneyinde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör koridoru oluşturulmasına asla müsade edilmeyeceğine yönelik açıklamaları hatırlatan uzmanlar, DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu, bunun üst düzey yetkililerce uluslararası her ortamda yinelendiğine dikkati çekti. Uzmanlar, Türkiye'nin güneyinde terör koridoru oluşturulmasına asla müsade edilmeyeceğine yönelik açıklamaları da hatırlattı.

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin hemen ardından Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binin üzerinde radikal DEAŞ'lı teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirilmiş, Cerablus, El Bab gibi şehirlerde bölge halkı için bir cazibe merkezi haline gelmişti.

İçişleri Bakanlığı ise bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasından sonra yaklaşık 300 bin Suriyelinin topraklarına döndüğü açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN DA TEPKİ GELMİŞTİ



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN DANIŞMANI BOLTON NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesinin bazı ön koşullara bağlı olduğunu ifade etmiş, terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek, Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin Türkiye'nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu açıklamıştı.