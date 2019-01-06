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  • Son Güncelleme: 06.01.2019 16:47

Son dakika: 'nin küstah çıkışına 'den sert tepki

,"’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi ve /PYD/YPG terör örgütleridir." diyerek 'ye sert çıktı.

ABD'nin küstah çıkışına Türkiye'den sert tepki

'ya yarın gelecek olan heyetine başkanlık eden ABD Başkanı 'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamalarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır" dedi.

, "'nin ve uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır" şeklinde konuştu.

BOLTON NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Kürtlerin korunmasına ilişkin anlaşma sağlanmadan ülkesinin Suriye'den çekilmeyeceğini söyledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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