Ankara'ya yarın gelecek olan ABD heyetine başkanlık eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamalarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır" şeklinde konuştu.

BOLTON NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Kürtlerin korunmasına ilişkin anlaşma sağlanmadan ülkesinin Suriye'den çekilmeyeceğini söyledi.