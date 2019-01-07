Gabon nerede? Gabon'da darbe girişimi gerçekleşti. Sabah 4.30'da ulusal radyoyu ele geçiren bazı askerler bildiri okuyarak Ulusal Danışma Konseyi kuracaklarını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından bildiri okutan askerler yakalandı. Yapılan son dakika açıklamasına göre, Gabon'da askeri darbe girişiminin önlendiği açıklandı. Peki, Gabon nerede? Gabon'un nüfusu kaç? Gabon'un başkenti neresi? İşte Gabon'un harita üzerinde görünümü...

GABON NEREDE?

Gabon, Orta Afrika'da bulunan bir ülkedir. Gabon'un başenti Libreville'dir. Ülkenin sınır komşularını kuzeyde Kamerun, kuzeybatıda Ekvator Ginesi ile güney ve doğuda ise Kongo Cumhuriyeti oluşturmaktadır.

Ülkenin ismi Portekizce bir kelimeden gelmektedir. Bu kelime "gabão"dur. Türkçe anlamı şapka olan bu kelime, bu bölgelere ilk defa gelen Portekizli denizcilerin gördükleri ilk nehir olan Mbe nehrinin şekli itibarıyla bu bölgeye verdikleri isimdir. Yıllar içerisinde tüm ülke için kullanılmıştır.

Konum olarak Afrika kıtasının orta kesiminde batı Atlas Okyanusu kıyılarından doğuya doğru Kongo Havzası'na kadar uzanan bir bölgede yer alan Gabon toplamda 267.667 km²'lik bir yüz ölçümüne sahiptir.

Ülkenin resmi dili Fransızca'dır. Bunun dışında Gabon genelinde Bantu dillerinin hakimiyeti gözlenebilmektedir. Gabon eğitim sisteminde sadece Fransızca ile eğitim verilmekte olup, diğer diller kullanımı yasaklanmıştır. Gabon nüfusunun %32'lik bir kesimi ise Fang dilini anadil olarak kullanmaktadır. Bu dilin haricinde Punu, Mbere, Teke ve Njebi dilleri de yerel olarak yoğun olarak kullanılan diller arasındadır.

GABON'UN HARİTASI

Gabon'un Atlas Okyanusu'na 885 km'lik sahil şeriti bulunmaktadır. Ülkenin en büyük nehri konumunda olan Ogowe toplamda 1.200 km'lik bir uzunluğa sahiptir. Genel olarak 1.575 m yüksekliğe sahip olan Iboundji Dağı ülkenin en yüksek noktası olarak kabul görmektedir.

Ülke genelinde nemli tropikal iklim şartları hakimdir. Ocak ayı en sıcak ay olurken, başkent Libreville'de bu dönemde ortalama 31 °C sıcaklık değerleri ölçülürken, en düşük sıcaklıklar ise ortalama 23 °C düzeyindedir. Temmuz ayında ortalama sıcaklık değerleri en yüksek 28 °C, en düşük 20 °C değerlerindedir. Haziran-Eylül dönemlerinde ülke en kurak ve yağışsız dönemlerini yaşamakta olup, bu dönemde nem değerleri yüksek oranlarda seyretmektedir. Gabon genelinde yağışların en yoğun yaşandığı dönem Aralık ve Ocak aylarında gerçekleşmektedir.

Gabon'da doğal yeraltı zenginlikler açısından petrolün yanı sıra doğalgaz, elmas, niyobyum, manganez, uranyum, altın, kereste ve demir bulunurken, hidrolik enerji üretiminde de önemli bir konumdadır.

Gabon, Afrika kıtasında nüfus yoğunluğunun çok az olduğu ülkelerden biri konumundadır.

GABON'UN NÜFUSU

Gabon genç bir nüfusa sahip olup, 2016 tahmini verilerine göre %62,35'i 0-24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece %3,77'si 65 yaş ve üzerindedir.

Şehirde yaşayanların oranı 2015 verilerine göre %87,2 olan ülkede, nüfusun geri kalan %12,8 düzeyindeki düşük bir kesimi ülkenin geri kalan büyük bölümünde yaşamaktadır. Ülkede nüfusun yıllık artış oranı 2016 tahmini verilerine göre %1,92 düzeyindedir.