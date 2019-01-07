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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 07:52

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu! İşte iptal edilen ve seferlerinin listesi

Marmara bölgesinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ve 'nun bazı seferleri iptal edildi. İşte 8 Ocak 2018 Salı iptal edilen İDO ve BUDO seferlerinin listesi...

Olumsuz hava ulaşımı vurdu! İşte iptal edilen seferler

Deniz Otobüsleri'nin () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi de programdan kaldırıldı.

İDO SEFERLERİ DE İPTAL
BUDO ile aynı gerekçeler nedeniyle bazı seferleri de iptal edildi. İDO tarafından yapılması planlanan,

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.01.2019 07:50 - 09:45
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 08.01.2019 07:45 - 10:45

seferleri iptal oldu.

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