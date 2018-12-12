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hizmette sınıfta kaldı: Kr'izban'!

, hizmet dışı kaldı! Önce 70 milyon liralık bütçeyle ESHOT otobüsleri bilgisayarla takibe alındı. Ancak sistem doğru dürüst çalışmadı. Bir araç Gana’da ortaya çıktı! Ardından İZBAN işçileri greve başladı. Trenler çalışmadı. Vatandaş otomobilini çalıştırınca trafik çilesi yaşandı. Yolda kalan liler isyan bayrağını açtı.

Kr'izban'!
Atatürk'e benzemeyen heykeller yaparak tepki toplayan 'li belediyeler, hizmette sınıfta kaldı. Bunun en çarpıcı örneği İzmir'de ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu ESHOT, 70 milyon lira harcayarak otobüsleri bilgisayarla takibe aldı. Ancak "akıllı trafik sistemi", 5 yıldır doğru dürüst çalışmadı. Gaziemir-Sarnıç hattında çalışan 828 No'lu otobüs, ekranda 8 bin kilometre uzaklıktaki Gana'da görüntülenince liler şaştı kaldı! Sisteme göre söz konusu otobüs 4 gün sonra İzmir'e ulaşacaktı. İzmirliler'in çilesi ise bununla sınırlı kalmadı. İzmir Banliyö Sistemi A.Ş.'de (İZBAN) aylar süren toplu iş sözleşmeleri sonuçsuz kaldı.



ULAŞIM ENGELİ
İZBAN işçileri, önceki gün greve başladı. Bu nedenle tren seferleri çalışmadı. İstasyonlar boşaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise "Yüzde 22 zam yaptık. Kıymetini bilin" diyerek çözüme yönelik adım atmadı. Hal böyle olunca fatura yine vatandaşa kaldı. Günde 300 binin üzerinde yolcu taşıyan İZBAN'daki grev, en çok kent içi trafiğini etkilemeye başladı. Grev nedeniyle yollarda trafik yoğunluğu arttı. Dün sabahın erken saatlerinde işe gitmek isteyen İzmirliler, İZBAN yerine özel araçlarını ve toplu ulaşımı kullanmak zorunda kaldı. Bu nedenle trafik durma noktasına gelirken, bazı vatandaşlar da otobüslerde balık istifi yolculuk yaptı. Bazıları otobüslerden inip, işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Vatandaş isyan bayrağını açtı.



Veysel Ünlü Menemen'de yaşadığını ve İZBAN sefer yapmadığı için evine gitmekte zorluk çektiğini anlattı.



Berrin Korucu, İZBAN'da yaşanan grevden olumsuz etkilendiğini, işine gitmek için sabahın erken saatlerinde evinden çıktığını belirtti.

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vatandaş vatandaş

asgari ücreti 1 ocak 2019 dan itibaren 2200 lira yapacaklarmış.yürü be kim tutar sizi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.12.2018 09:30
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