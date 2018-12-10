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  • Son Güncelleme: 10.12.2018 09:44

'da grev başladı

Sendika ile yapılan toplu iş görüşmesinde uzlaşma çıkmaması nedeniyle personelleri bugünden itibaren greve çıktı.

İZBANda grev başladı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki İZBAN Genel Müdürlüğü önünde toplanan çalışanlar, gece vardiyasında çalışan iş arkadaşlarının mesailerinin bitmesiyle "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankart hazırladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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