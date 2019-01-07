Ayasofya Müzesi'nde yapılan bale gösterisi, kriz çıkarttı. İş kadını Leyla Alaton, 150 kişilik bir grupla Ayasofya Müzesi'ne gece yarısı gezisi yaptı. Sosyetik isim, bale figürü yapan bir kadının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
ÖZÜR DİLEDİ
Müzede çekilen fotoğraf tepki topladı. Alaton, "Estetik olduğunu düşündüğüm için bir fotoğraf paylaştım. Hiçbir değere tehdit olabileceğini düşünemedim. Gerçekten incinmiş olanlardan özür dilerim" diyerek söz konusu görseli kaldırdı. Ayasofya Müzesi'nde bale figürü 'spagat'ı yapan bir kadının sosyal medyaya yansıyan fotoğrafıyla ilgili inceleme başlatıldı. Ayasofya Müzesi, "05 Ocak'ta bir bayan tarafından 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Gerekli incelemeler başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.
İşte yorumlar
Sosyal medya kullanıcıları, Ayasofya Müzesi'nde bale fotoğrafına büyük tepki gösterdi. Yorumlardan bazıları şöyleydi:
Şiddetle kınıyoruz.
Resmen provokasyon bu.
Biraz saygı lütfen...
Yazıklar olsun.
Bu ne haddini bilmezlik.
Müzede namaz yasak, bale ise serbest!
Tek kelimeyle skandal bir durum.
Rezalet...
Leyla Alaton, tepkiler üzerine özür dileyip, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı sildi.
ÖZÜR DİLEDİ
Müzede çekilen fotoğraf tepki topladı. Alaton, "Estetik olduğunu düşündüğüm için bir fotoğraf paylaştım. Hiçbir değere tehdit olabileceğini düşünemedim. Gerçekten incinmiş olanlardan özür dilerim" diyerek söz konusu görseli kaldırdı. Ayasofya Müzesi'nde bale figürü 'spagat'ı yapan bir kadının sosyal medyaya yansıyan fotoğrafıyla ilgili inceleme başlatıldı. Ayasofya Müzesi, "05 Ocak'ta bir bayan tarafından 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Gerekli incelemeler başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.
İşte yorumlar
Sosyal medya kullanıcıları, Ayasofya Müzesi'nde bale fotoğrafına büyük tepki gösterdi. Yorumlardan bazıları şöyleydi:
Şiddetle kınıyoruz.
Resmen provokasyon bu.
Biraz saygı lütfen...
Yazıklar olsun.
Bu ne haddini bilmezlik.
Müzede namaz yasak, bale ise serbest!
Tek kelimeyle skandal bir durum.
Rezalet...
Leyla Alaton, tepkiler üzerine özür dileyip, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı sildi.
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