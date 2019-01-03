Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MHP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

MHP MDK Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, "Usta'nın, 1 Ocak 2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun'la ilgili Cumhur İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK Başkanlığına sevk edildiğini" bildirdi.

Partide, Usta'nın MDK'ye sevki konusunda dün çalışmalara başlanmıştı.

BAHÇELİ GÖREVDEN ALDI

MHP lideri Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı dün görevden aldı.

EYT AÇIKLAMALARI İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Edinilen son dakika kulis bilgilerine göre resmi bir gerekçe henüz duyurulmadı. Resmi olarak görevden alındığı duyuruldu. Kulis bilgileri, bugün Meclis Genel Kurulu'nda yapılan Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik destek açıklamasıydı. Bu kapsamda olduğu ifade ediliyor.

MHP açısından emeklilikte yaşa takılanlar seçim vaadi olarak dile getirilmişti. Ancak bugün Genel Kurul'daki tablo MHP'nin tasarladığı gibi gelişen bir durum değildi.

Edinilen bilgilere göre MHP lideri Devlet Bahçeli mecliste yaşanan görüntülerden rahatsız oldu ve Erhan Usta'yı görevden aldı.

Bir süre sonra yapılacak oylamada MHP'nin ret oyu vereceği de gelen bilgiler arasında.