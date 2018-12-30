2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı cinayetinde katillerin ve Kaşıkçı'nın ses kayıtlarına TAKVİM ulaştı. Cinayetten yaklaşık bir saat önce infaz timinin üyeleri arasında şu konuşmalar geçti...



İnfaz timinin lideri Mutreb: "Önce seni Riyad'a götürüyoruz diyeceğiz. Gelmezse burada öldürüp cesetten kurtulacağız."



Cesedi parçalayan Tubaigy: "Cemal'in boyu uzun, yaklaşık 1,80 civarında. Kurbanlığın eklemleri kolayca ayrılır, ancak parçalamak yine de zaman alacaktır. Normalde kesilen hayvan asılarak parçalanır. Daha önce yerde yapmamıştım. Ben parçaladıktan sonra siz de poşete sarıp bavullara koyar ve çıkarırsınız."



Cinayete uzanan son 10 dakikada, yani 13:14 ile 13:24 arasında ise şu konuşmalar kayıtlara girdi...



Kaşıkçı: (Riyad'a gelme teklifine) "Ben Riyad'a gelmem."



Mutreb: "O zaman oğlun Salah'a mesaj atacaksın."



Kaşıkçı: (Bunu da kabul etmediğini söyledikten sonra) "Yoksa beni mi öldüreceksiniz, boğacak mısınız?"



Kaşıkçı'nın, başına poşet geçirilmeden önceki son cümlesi ise şu oldu: "Ağzımı kapatmayın. Astımım var benim. Yapmayın, beni boğacaksınız."

Bundan sonra başına poşet geçirildi, Yaklaşık beş dakika direndi ve saat tam 13:24'te ruhunu teslim etti.



Bundan sonra ise Tubaigy'nin, başta otopsi testeresi olmak üzere cesedi parçalamak üzere kullandığı aletlerin sesleri ile infaz timi üyelerine bağırarak verdiği talimatlar kayıtlara girdi.







Vahşetin ayrıntıları, Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman'ın araştırdığı, Ferhat Ünlü'nün kaleme aldığı Turkuvaz Kitap'tan piyasaya çıkan Diplomatik Vahşet'te yer aldı.







Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın bedeninin nerede olduğunu üç aydır açıklamıyor.









SALAH MUHAMMED AL TUBAIGY

Suudi Arabistan Adli Tıp Kurumu Başkanı Tubaigy, cinayet sonrası Kaşıkçı'yı parçaladı. Dellileri yok etti.