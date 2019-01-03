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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 14:05

'dan yeni tanıtım filmi! Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer verdiler

, Başkan 'ın cümlelerini kullanarak modern silah sistemlerini sergilediği bir video hazırladı ve 'ASELSAN'ımız var' başlığı ile takipçileri ile paylaştı. İşte o tanıtım filmi...

Askeri Elektronik Sanayii (), hazırladığı son tanıtım filminde 'ın sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ndeki konuşmasında ASELSAN'a değinmişti.

'nin terörle mücadelesinde milli savunma sanayi hamlesinin önemine değinen Erdoğan, şunları söylemişti:

"Bize hep şunu söylediler, 'Kongre izin vermiyor'. Başkalarına veriyor ama Türkiye'ye gelince vermiyor. Bunu 'ta yaşadık. Herkes muhabere sustu denildiği zamanda biz Kıbrıs'tan sonra ASELSAN'ı kazandık. Şimdi elimizde bir ASELSAN'ımız var. Kötü komşu, bizi ev sahibi yaptı."

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