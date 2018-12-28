CHP-İP ittifakının yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sabah'ın gündeme taşıdığı imar skandalları TBMM'de tartışma konusu oldu. Sabah, önceki gün "Heyelan bölgesinde babaya imar kıyağı" haberi ile Ekrem İmamoğlu'nun Gürpınar'da babası Hasan İmamoğlu'na 4 dönümlük arazinin de içinde yer aldığı birinci derecede deprem ve heyelan bölgesini imara açtırmak için etüd çalışması yaptırdığını ortaya çıkarmıştı. Kentte yükselttiği kat karşılığı binalarla dikkat çeken İmamoğlu'na Beylikdüzü'nde vatandaşların "Beton Ekrem" yakıştırması yapması TBMM'de gündeme geldi.



AK Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP'li milletvekillerinin AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için adı geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la ilgili, "Başkasını bulamadınız mı?" şeklinde değerlendirmelerin olduğunu dile getirerek, "Bu bizim İstanbul'a ne kadar değer verdiğimizin göstergesidir. Siz kimi aday gösterdiniz? Az önce betonlaşmadan bahsediyorlardı. Ekrem İmamoğlu'nu bir sorun Beylikdüzü'nde, 'Beton Ekrem' derler ona. Siz lakabı 'Beton Ekrem' olan birini İstanbul'a layık gördünüz" dedi. Muş'un sözleri üzerine İmamoğlu küplere bindi.



KAT KARŞILIĞI INŞAAT ILIŞKISI

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Necati Işık ise, "Şayet bir belediye başkanı hem kenti yönetiyor hem de ilçedeki arsa sahipleriyle kat karşılığı inşaat ilişkisine giriyorsa, 'Beton Ekrem' benzetmesini normal karşılamalı" dedi. Beylikdüzü'nde 2004- 2009'da belediye başkanlığı yapan AK Partili Vehbi Orakçı da "Belediye başkanıyken yönettiği ilçede inşaat yapması etik değil" diye konuştu.







TANITIMDA DA ÇUVALLADI

İmamoğlu'nun dünkü aday tanıtım toplantısına Başkan Recep Tayyip Erdoğan damgasını vurdu. İmamoğlu, arka planda AK Parti'nin mitinginden bir kare gösterdi. Fotoğrafta "Recep Tayyip Erdoğan" bandanası takan kadın dikkatlerden kaçmadı.