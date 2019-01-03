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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 10:59

Kadınların li kavgası kamerada

Bahçelievler'de genç kızlar arasında üzerinden başlayan kavga gerçeğe dönüştü. Bir iş yerinde karşılaşan genç kızlar arasında ilk olarak sözlü başlayan kavgada daha sonra ve yumruklar havada uçuştu. Bir genç kızın 'nın yerli dansı olan "Haka"yı andıran figürler yaparak karşısındakine saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Akıllara durgunluk veren olay, Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre C.Ş isimli bir genç kız üzerinden başka bir kız ile kavga etti.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
C.Ş geçtiğimiz gün kavga ettiği kız ile bir iş yerinde karşılaştı. Kızlar burada da tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ş olay yerine arkadaşlarını çağırdı. C.Ş.'nin arkadaşlarının gelmesi ile tartışma daha da büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların hava da uçuştuğu kavgada bir kişi çenesinden yaralandı.

ARAYA VATANDAŞLAR GİRDİ
Kavga çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle güçlükle son buldu. Kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya karışan kızları gözaltına alarak karakola götürdü. Olaya karışanlardan C.Ş isimli genç kızın birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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