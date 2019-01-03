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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 10:35

İstanbul'da büyük operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'ta operasyonu düzenledi. Nefes kesen operasyonda 10 bin doz uyuşturucu imal edilebilecek madde Metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli ile ekiplerin arasındaki kovalamaca ise kameralara yansıdı

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam edyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.N. isimli kişinin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti. Esenyurt'ta çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, M.N.'yi adım adım takibe başladı.

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