İstanbul'da büyük operasyon

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam edyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.N. isimli kişinin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti. Esenyurt'ta çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, M.N.'yi adım adım takibe başladı.
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