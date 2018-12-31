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  • Son Güncelleme: 31.12.2018 21:53

Son dakika: Bakan Kurum başvuruları için son tarihi açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine 'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz. bedeli ödemeleri için de son tarihi 30 Haziran 2019 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

O başvurular için son tarih açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son tarihi 30 Haziran 2019 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

Kurum açıklamasına şöyle devam etti:

"Yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın başvuruda bulunarak na ilgi göstermesi, attığımız bu adımın önemini de ortaya koyuyor. Başvuru yapamayan ya da parasını yatıramayan vatandaşlarımızın mağduriyetler yaşamaması adına aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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