Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.12.2018 11:41
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 12:25

: nda flaş gelişme! İmar barışında süre uzatıldı mı?

Milyonlarca vatandaşın ilgiyle takip ettiği nda beklenen haber geldi. haberine göre imar barışı 6 ay daha uzatıldı. Geçtiğimiz günlerde imar barışına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar barışının uzatılması için ciddi talepler olduğunu söylemişti. Bugün gelen bilgiye göre İmar barışı 6 ay daha uzatıldı.

İmar barışında flaş gelişme!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan düzenlemesinde başvuru süresi 6 ay uzatıldı.

Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 6 ay daha uzatıldı.

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr" adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

BAKAN AÇIKLADI: SÜRECİN UZATILMASI İÇİN CİDDİ TALEPLER VAR

Geçtiğimiz günlerde imar barışına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız İmar Barışı'ndan faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi" dedi. İmar Barışı'na ilişkin sürecin 31 Aralık'ta tamamlanacağını anımsatan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak"

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: İmar barışında flaş gelişme! İmar barışı ne zaman bitecek? İmar barışında süre uzatıldı mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar