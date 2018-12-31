Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde başvuru süresi 6 ay uzatıldı.



Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 6 ay daha uzatıldı.



Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.



PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr" adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.



BAKAN AÇIKLADI: SÜRECİN UZATILMASI İÇİN CİDDİ TALEPLER VAR



Geçtiğimiz günlerde imar barışına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız İmar Barışı'ndan faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi" dedi. İmar Barışı'na ilişkin sürecin 31 Aralık'ta tamamlanacağını anımsatan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak"