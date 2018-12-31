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  • Son Güncelleme: 01.01.2019 00:38

Başkanı Yıldırım, polisin yeni yılını telsizden kutladı

Başkanı ve AK Parti'nin Başkan adayı , telsizden polislerin yeni yılını kutladı.


Başkanı ve AK Parti'nin Başkan adayı , telsizden polislerin yeni yılını kutladı.

Polis telsizinden teşkilatın yeni yılını kutlayan Yıldırım, "24 saat vatandaşın can ve mal güvenliği, huzuru için kar, kış, yağmur, çamur demeden gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm emniyet teşkilatımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Görevinizde üstün başarılar diliyorum. Bu vesileyle şehitlerimize Rabb'imden rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Yeni yılın aileleriniz başta olmak üzere milletimize huzur ve güvenlik getirmesini Mevla'mdan niyaz ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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