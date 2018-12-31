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  • Son Güncelleme: 31.12.2018 21:23

'den son dakika uyarısı! 1 Ocak Salı nasıl olacak?

'den nu araştıran vatandaşlara son dakika uyarısı geldi! Açıklamaya göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, 'nun batısı, Doğu, 'nun batısı ile , , ve Bolu çevrelerinde havanın yarın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il son dakika hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yarın...

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde ve Bolu çevrelerinin yarın yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam ve gece Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt ve Edirne çevrelerinin, yarın Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde ve Bolu çevrelerinde havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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