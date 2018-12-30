Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gül yaptığı açıklamada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine de değinirken, konu ile ilgili ABD'li bir heyetin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Abdulhamit Gül şunları söyledi:

Binali Bey İstanbul aşığı birisi. İstanbul için büyük bir fırsat olacaktır. hayırlı olsun diyorum.

Binali Bey yapısı itibarıyla en sıkıntılı zamanlarda bile çok realist bir şekilde bakıp icabında işin mizah boyutuyla bakabilen biri. Güzel bir kampanya geçeceğini düşünüyorum İstanbul'da.

FETÖ'NÜN İADE SÜRECİ

Yakın zamanda ABD'li yetkililer Türkiye'ye gelecek. Adli yardımlaşma çerçevesinde bir temas söz konusu. Biz hukuk devleti gereği bu terör elebaşının iadesini ümit ediyoruz.

Türkiye'de idam cezası yok. İadenin gerçekleşmesi önünde hiçbir engel olmadığını söylüyoruz.

E TEBLİGAT

Vatandaş olarak e-tebligat talep edilebilecek.

Telefonunuzdan bilgisayardan o tebligat görülebilecek.

NAFAKA KONUSU

Çok ciddi bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Bu süreçte nasıl bir çerçeve çizileceği belli olacak. Aile Bakanlığı ile çalışmaların sona ermesi ve kamuoyunu tatmin edecek bir düzenlemeyi arzu ediyoruz.

Hukuk fakültesi sayılarının öğrenci sayılarının azaltılması, daha nitelikli öğrencilerin gideceği bir sistemi hocalarımızla da araştırıyoruz.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GELİYOR

Hakim yardımcılığı savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Belli bir dönem hakim nezaretinde belli bir tecrübe kazandıktan sonra hakim adayının kürsüye çıkması.

Sonrasında bir sınava daha girecek. Kazanırsa hakim olacak. Kazanamazsa hakim yardımcısı savcı yardımcısı olarak devam edecek.

AF TARTIŞMASI

ASLA toplumu rahatsız edici bir af çalışması olmayacak. Ancak infaz düzenlemesi konusunda olur mu olmaz mı çalışmalar devam ediyor. Elbette siyasetin vereceği bir karar.