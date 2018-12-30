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  • 30.12.2018 10:16
  • Son Güncelleme: 30.12.2018 10:21

Yerli silahlar 'li 'nu rahatsız etti

Türkiye'nin yerli ve milli silah hamlesi her fırsatta terör örgütü PKK lehine açıklamalarda bulunan 'li 'nu rahatsız etti. Tanrıkulu bu rahatsızlığını skandal bir tweet ile duyurdu.

Yerli silahlar CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti

Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren Türkiye, savunma sanayiinde önemli adımlar attı.

İlk yerli helikopter, yerli tank, piyade tüfeği ve 'lar üretildi.

Milli piyade tüfeği MPT-76 terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda kullanılırken büyük başarılı beraberinde getirdi.

Aynı şekilde S'lar da terör örgütlerinin adeta korkulu rüyası oldu.

TERÖRİSTLER ÖLÜYOR, CHP RAHATSIZ
Türk milleti, tüm bu millileşme adımlarını büyük bir gururla takip ederken İstanbul Milletvekili 'ndan farklı bir çıkış geldi.

CHP'li vekil, savunma sanayiinde atılan millileşme adımlarının ölümlere neden olduğunu yazdı.

Tanrıkulu'na tepkiler çığ gibi...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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