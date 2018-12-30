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  • 30.12.2018 11:18
  • Son Güncelleme: 30.12.2018 12:13

: 'da operasyonu

haberine göre genelinde terör örgütü 'a yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu olduğu belirtilen 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yılbaşında eylem hazırlığında oldukları belirtildi.

Ankara'da DEAŞ operasyonu

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yılbaşı öncesi muhtemel eylemlere yönelik çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonrası, terör örgütü adına provokatif eylem hazırlığında olabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Tamamı yabancı uyruklu 30 zanlıyı gözaltına alan ekipler, şüphelilerin adreslerinde de çok sayıda örgütsel dokümana el koydu. Yakalanan 30 zanlı, sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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