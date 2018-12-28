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  • Son Güncelleme: 28.12.2018 15:21

Milli Savunma Bakanlığından '' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, 'te yaşanan gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden /'nın, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur" denildi.

Türkiye'den sert Münbiç uyarısı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 'i silah zoruyla kontrol eden / terör örgütünün bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisinin olmadığı belirtilerek, "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir."

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