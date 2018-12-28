Türk ve Rus heyet yarın saat 12'de Moskova'da bir araya gelecek.

Türkiye görüşmeye, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, İstihbarat Başkanı ve Büyükelçi'den oluşan dörtlü bir ekiple Moskova'ya gidecek.

Görüşmede Münbiç konusu ve Suriye ele alınacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yarın sabah biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım, aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına, "Benim de sayın Putin ile hem telefon hem Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay sadece Münbiç değil, oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Tedbirimizi aldık, silahlı kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor." diyerek devam etti.

LAVROV'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan gelişmelerle ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'da bir açıklamada bulundu. Lavrov, "Operasyona Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz." dedi.