Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Suriye'nin Münbiç'e yönelik böyle bir psikolojik şu anda çalışma ve eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ortada kesinleşmiş bir şey yok. 1 saat kadar önce arkadaşlarımızla görüştük, kesin bir şey söz konusu değil" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ESAD GÜÇLERİNİN MÜNBİÇ'TE OLDUĞU İDDİASI

"Suriye'nin Münbiç'e yönelik piskolojij bir eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırmak gibi bir durumun olduğunu biliyoruz.Ortada kesinleşmiş bir şey yok. 1 saat kadar önce arkadaşlarımızla görüştük, kesin bir şey söz konusu değil. Kaldı ki yarın sabah biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım, dörtlü bir ekiple oraya gidecekler. Orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından benim de sayın Putin ile hem telefon hem Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay sadece Münbiç değil, oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Tedbirimizi aldık, silahlı kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye olarak bölgede her türlü gerekli adımı atmış vaziyetteyiz.

"BİZİM AMACIMIZ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ORADAN ÇIKMASI"

Münbiç konusunda sayın Obama döneminden başlayan süreç var. Obama verdiği sözü tutmadı. Biz bütün bunlara rağmen sabrettik.

Trump döneminde tekrar gündeme geldi. Müşterek hareket içinde olabileceğimizi söyledi.

Putin ile insani yardım konusunda atılabilecek adımları konuştuk. Şu anda gelinen noktada bu topraklar Suriye'ye aittir.

Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Bizim amacımız terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör örgütlerinin çıkması halinde bize yapacak şey kalmaz.

PAKİSTAN'IN FETÖ'YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMESİ

Büyük önem arz ediyor. Söylenen böylece gerçekleşmiş oldu. FETÖ'nün terör örgütü olduğunu onlar da kabul ettiler. Bundan sonraki süreç kapatılan yerlerin bizim Maarif Vakfı'na devredilmesi süreci. Azerbaycan'da yine bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle ilgili müjdelerini bu akşam yarın sizlere verebiliriz.

İMAMOĞLU'NUN ERDOĞAN'I ZİYARET ETMEK İSTEMESİ

Benim kapım herkese açık ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Bay Kemal'dan izin alırsa seve seve karşılarım.

İSTANBUL İLÇE ADAYLARI



Hedefimiz yarın büyükşehir belediye başkan adayımızla birlikte ilçeleri de açıklamak."