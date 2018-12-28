Binlerce takipçisi olan 'Allah C.C.' rumuzlu şahıs hakkında Allah, peygamber ve meleklerin isimlerini kullanarak dini değerleri aşağılaması sebebiyle Eskişehir'de bir vatandaş tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Ardından Muş'ta yaşayan ve bir ilköğretim okulunda matematik öğretmenliği yapan Ertan P.'ye Muş 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada kullandığı twitter adresinin kendisine ait olduğunu kabul eden Ertan P. hakkında mahkeme tarafından karar verildi. Dini değerleri aşağılama ve yayın organlarında paylaşma suçundan 11 ay 20 gün hapis verilen Ertan P.'nin cezası, 7 bin lira para cezasına çevrildi.