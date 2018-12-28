17-25 Aralık Emniyet-Yargı darbe girişimini kurgulayan polis müdürleriyle yakınlığı ile bilinen gazeteci Arda Akın hakkında 'örgüte yardım' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Akın hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Akın'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçunu işlediği iddia edildi. İddianamede Akın'ın Balyoz, Şike ve Ergenekon soruşturmalarını yürüten firari FETÖ'cü polis müdürü Mutlu Ekizoğlu'yla tanıştıran kişinin o dönem Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yürüten CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu olduğu ortaya çıktı.

ÖRGÜTÜN YÖNTEMLERİNDEN

Arda Akın'ın 'ardaakin' ismiyle Twitter hesabından attığı bazı mesajlar da iddianamede yer alırken, 17-25 Aralık darbe girişiminden aylar önce 'Rıza Zarrab' ve yürütülen soruşturmalarla ilgili Emre Uslu ve Mehmet Baransu tarafından atılan sosyal medya mesajlarının örgütün yöntemlerinden birisi olduğu ifade edildi.

Arda Akın'ın darbe girişiminden önce attığı bazı twitler de iddianamede yer aldı. Akın 18 Haziran 2016'da, 'Ülkeye rest çekmek… Çok sıkıntılı bir sürece koşarak gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin…' twitini atarken, 20 Haziran 2016 yani darbeden 25 gün önce 'Temmuz'da uyuyamayacaksın sıcaktan. Şimdi bol bol uyu:) Son 200 yılın en sıcak Temmuz'u olacakmış.' şeklinde twit attığı belirtildi.

25 GÜN ÖNCE O TWEET ATTI

İddianamede örgütün bir dönem MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın İran ülkesine ajanlık yaptığı söylemini yayarak, 17-25 Aralık sürecinde darbe girişimi sembol kelime ve simgelerle yolsuzluk kılıfı altında meşrulaştırmaya çalıştığı ifade edildi. Akın'ın da yaptığı sosyal medya mesajlarının bu amaca yönelik hizmet ettiği vurgulanan iddianamede 15 Temmuz darbe girişiminden 25 gün önce attığı twitlerin dikkat çekici bulunduğu, bunun darbe girişiminden haberdar olan kişilerle irtibatlı olabileceğine dair izlenimini verdiği ifade edildi.

MUSTAFA SELANİK'E YAZDIM

Akın'ın yaptığı savunma da iddianamede yer aldı. Darbe girişiminden 25 gün önce attığı sıcaklıkla ilgili twitini de hava durumu ile ilgili bir haberden esinlenerek paylaştığını söyledi. Bu twiti de 'Mustafa Selanik' isimli twitter kullanıcısına 'mention' şeklinde attığı yönünde savunma yaptı.