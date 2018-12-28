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  • Son Güncelleme: 28.12.2018 10:51

'nın sevici vekili 'den Türkiye karşıtı imza!

Türkiye, Başkan önderliğinde teröre ağır darbeler vuruyor. Bu operasyonlar hem dünya kamuoyu ve hem de iç kamuoyunda büyük yankı buluyor. Öte yandan bu kritik harekâtlar birilerini rahatsız ediyor! Edinilen bilgiye göre terör örgütü sevici , Türkiye'nin 'de bulunmasını "İşgal" olarak niteleyen raporu imzalayan ilk isim oldu.

İşte ihanetin fotoğrafı

Türkiye, Başkan önderliğinde teröre ağır darbeler indiriyor. Bu operasyonlar hem dünya kamuoyu ve hem de iç kamuoyunda büyük yankı buluyor.

OPERASYONLAR BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR!

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı gibi harekatlarla 'yi adım adım terör örgütü 'dan temizlemesi, 'daki Türkiye karşıtlarını rahatsız ediyor.

NATO'YA SKANDAL ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

PKK sevici , daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında, harekatı "Siviller öldürülüyor" yalanıyla kötülemiş, 'operasyonun acilen sonlandırılması ve 'nun Türkiye'yi cezalandırması' çağrısında bulunmuştu.

"SURİYE TÜRKİYE'YE KALDI"

Şimdilerde ise Sol Parti Milletvekili Dağdelen, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından "Suriye Türkiye'ye kaldı, bu bir işgaldir." naraları atıyor.

Federal Meclis Sol Parti grubunun girişimi üzerine Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, "Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ile Azez, el Bab ve Cerablus bölgelerindeki askeri varlığı tam olarak incelendiğinde, uluslararası hukuk açısından askeri işgal kriterlerini karşılamaktadır." ifadesi yer alıyor. Bu ifadelerin yer aldığı raporu, ilk olarak Türk düşmanı milletvekili Dağdelen imzaladı.

"İŞGALİN ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMESİ SKANDAL"

Dağdelen, bilirkişi raporunun için bir uyarı olması gerektiğini belirterek Alman Hükümeti'nin, Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirmekten kaçınmasını eleştirdi.

Dağdelen, "Tüm uzman raporları ve Alman meclisinde grubu bulunan bütün partilerin tutumuna rağmen Suriye'nin bazı bölgelerine, NATO müttefiki Türkiye tarafından girilmesi ve işgalini hâlâ uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirmemek bir skandaldır." diye konuştu.

Genel Başkanı , Almanya ziyareti kapsamında Türk asıllı siyasetçi Sevim Dağdelen ile bir araya gelmişti.

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