Almanya'da siyaset yapan Sevim Dağdelen, Türk düşmanlığında bir seviye daha atladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nda geri adım atmasını isteyen Dağdelen, terör örgütü PKK'nın sözcüsü gibi konuşarak bölgede sivillerin hedef alındığı yalanını söyledi.
"TÜRKİYE'Yİ DURDURUN"
Türkiye'nin Afrin'e girmeye hakkının olmadığını belirten Sevim Dağdelen, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun bu konuda Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini söyledi.
"NATO, Türkiye'ye baskı yapmalı" diyen Dağdelen, Türkiye'nin bir an önce durdurulmasını savundu.
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almanyagibi bir devlet bunlari besliyor ya o utanc almanyaya yeter
GELİP KENDİSİ MÜDAHALE ETSE YA, NİYE ONA BUNA YALVARIYOR.
Gelsinler de durdursunlar bakalım. Kılıç kınından çıktı bir kere.
Türkiyeye en büyük düsmanligi, Türk kökenli dangalaklar yapiyor avrupada. Bunlarin asil hedefi ülkemisde islamitetin tekrar canlanmasidir
Domuz gribine yakalanan zavallilar
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