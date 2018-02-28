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düşmanı vekilden 'ya müdahale çağrısı

'nin terör örgütünü Afrin'den temizlemek için düzenlediği harekat sözcüsü Alman vekil 'i rahatsız etti! Her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan Dağdelen, 'ya Türkiye'ye müdahale çağrısı yaptı.

Türkiye düşmanı vekilden NATOya müdahale çağrısı

'da siyaset yapan , Türk düşmanlığında bir seviye daha atladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nda geri adım atmasını isteyen Dağdelen, terör örgütü 'nın sözcüsü gibi konuşarak bölgede sivillerin hedef alındığı yalanını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ DURDURUN"
'nin Afrin'e girmeye hakkının olmadığını belirten Sevim Dağdelen, Avrupa Birliği'nin ve 'nun bu konuda Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

"NATO, Türkiye'ye baskı yapmalı" diyen Dağdelen, Türkiye'nin bir an önce durdurulmasını savundu.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 09:43
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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hamado hamado

almanyagibi bir devlet bunlari besliyor ya o utanc almanyaya yeter

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evet0
hayır0
cevapla 28.02.2018 14:56
KARAKALEM KARAKALEM

GELİP KENDİSİ MÜDAHALE ETSE YA, NİYE ONA BUNA YALVARIYOR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2018 13:52
cenk cenk

Gelsinler de durdursunlar bakalım. Kılıç kınından çıktı bir kere.

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evet0
hayır0
cevapla 28.02.2018 13:09
Anadolu Anadolu

Türkiyeye en büyük düsmanligi, Türk kökenli dangalaklar yapiyor avrupada. Bunlarin asil hedefi ülkemisde islamitetin tekrar canlanmasidir

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evet0
hayır0
cevapla 28.02.2018 12:32
izlenimler izlenimler

Domuz gribine yakalanan zavallilar

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evet0
hayır0
cevapla 28.02.2018 12:05
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