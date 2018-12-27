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  • Son Güncelleme: 27.12.2018 19:46

Başkan Erdoğan: Bize milletimizin Cumhurbaşkanı olmak yeter

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, ana muhalefeti hedef aldığı paylaşımında "Varsın onlar 'benim Cumhurbaşkanım değilsin' desin. Bize milletimizin Cumhurbaşkanı olmak yeter" ifadelerini kullandı.

Bize milletimizin Cumhurbaşkanı olmak yeter
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, ana muhalefeti hedef aldığı paylaşımında "Varsın onlar 'benim Cumhurbaşkanım değilsin' desin. Bize milletimizin Cumhurbaşkanı olmak yeter" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:


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