Başkan Erdoğan: Bize milletimizin Cumhurbaşkanı olmak yeter

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, ana muhalefeti hedef aldığı paylaşımında "Varsın onlar 'benim Cumhurbaşkanım değilsin' desin. Bize milletimizin Cumhurbaşkanı olmak yeter" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:
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