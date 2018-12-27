Başkan Erdoğan: Bize milletimizin Cumhurbaşkanı olmak yeter Başkan Erdoğan, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, ana muhalefeti hedef aldığı paylaşımında "Varsın onlar 'benim Cumhurbaşkanım değilsin' desin. Bize milletimizin Cumhurbaşkanı olmak yeter" ifadelerini kullandı.





İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:





Başkan Erdoğan, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, ana muhalefeti hedef aldığı paylaşımında "Varsın onlar 'benim Cumhurbaşkanım değilsin' desin. Bize milletimizin Cumhurbaşkanı olmak yeter" ifadelerini kullandı. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER