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  • 27.12.2018 18:45
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 18:48

'da piyasa değeri 3 milyon lira olan ele geçirildi

'da yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda "Şişeci" lakaplı Ö.D.'nin metruk binaların bulunduğu boş araziye gömdüğü piyasa değeri 3 milyon lira olan sahte içki ele geçirildi.

Toprağa gömülü halde bulundu! 11 bin 864 adet...

Polisin yaklaşık 1 aydır takibe aldığı şüphelinin maddi değeri 15-20 lira arasında olan şarapları "yıllanmış" ve "eskitme" adı altında 250 lira ücret karşılığında piyasaya sürme hazırlığında olduğu tespit edildi.

Şüphelinin şarapları Altındağ'da bulunan metruk evlerin altındaki boş arazilere gömdüğü ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonucu alkollü içkilerin gömülü olduğu yerler tespit edilerek gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 bin 864 adet kaçak içki ele geçirildi.

İş makinesi ile yapılan kazının ardından ele geçirilen ler imha edilmek üzere Emniyeti'ne götürüldü. Şüpheli Ö.D. savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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