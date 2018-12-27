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  • Son Güncelleme: 27.12.2018 15:14

Başkan Erdoğan'dan 49. 'nda önemli açıklamalar

Başkan , 'de düzenlenen 49. 'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt geldi: 'Benim Cumhurbaşkanım değilsin' diyor; senin Cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim, ben milletimin Cumhurbaşkanı olarak seçildim

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Başkan , Cumhurbaşkanlığı si'nde Sergi Salonu'nda düzenlenen 49. 'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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