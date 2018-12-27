AHaber CANLI YAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sergi Salonu'nda düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sergi Salonu'nda düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.