Olay, 23 Aralık Pazar günü Samsunun Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Fabrikada çelik eritme kazanın çevresinde temizlik yapan evli ve 2 çocuk babası Adem A (34)., 1600 derece sıcaklıkta bulunan kazanın içerisine atlayarak yaşamına son verdi.
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