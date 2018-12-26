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  • Son Güncelleme: 26.12.2018 17:34

'da korkunç ölüm! 1600 derecelik eritme kazanına böyle atladı

'da, demir çelik fabrikasında temizlik işçisi olarak çalışan Adem A.'nın, 1600 derece ısıda çalışan çelik eritme kazanına atlayarak, yaşamına son verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, 23 Aralık Pazar günü Samsunun Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Fabrikada çelik eritme kazanın çevresinde temizlik yapan evli ve 2 çocuk babası Adem A (34)., 1600 derece sıcaklıkta bulunan kazanın içerisine atlayarak yaşamına son verdi.
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