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  • 26.12.2018 12:48
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 13:09

'da inde şok teklif: Çocuğu size verelim, benden şikayetçi olmayın

'da, 5 yıl yaşadığı komşusu ve oğlunun babası 'i (30) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan evli ve 4 çocuk annesi (32) ile i azmettirdiği öne sürülen tutuksuz eşi 'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık Mehmet Aydın'ın, ölen Ümit Şahin'in ailesine, avukatı aracılığıyla "Neşe'nin ölen oğlunuzdan olan çocuğunu size verelim, siz de benden şikayetçi olmayın" teklifinde bulunduğu öne sürüldü.



Olay, 2016 yılının Eylül ayında, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bekar olan Ümit Şahin, yaklaşık 5 yıl yasak ilişki yaşadığı evli komşusu Neşe Aydın'ın evinin önünde, tabanca ile göğsünden vurularak, öldürüldü. Polisi arayan Neşe Aydın, tartıştıkları Şahin'i öldürdüğünü söyleyerek, gelen ekiplere teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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