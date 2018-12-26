Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2019 yılı Kurban Bayramı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bu yıl hangi aya denk geldiği merak edilen Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle beraber belli oldu. Müslüman bir ülke olan Türkiye'de dini bayramların ruhu ve havası oldukça yoğun yaşanıyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman? İşte Kurban Bayramı tarihi...



2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?



2019 yılında Kurban Bayramı arefesi 10 Ağustos Cumartesi olacak.

Kurban Bayramı'nın ilk günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü 12 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü de 13 Ağustos Salı gününe denk gelirken, Kurban Bayramı'nın dördüncü günü de 14 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.

Bu takvime göre 2019 yılında Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olma ihtimali uzak gözüküyor. 10 Ağustos Cumartesi, 11 Ağustos Pazar, 12 Ağustos Pazartesi, 13 Ağustos Salı ve 14 Ağustos Çarşamba resmi tatil olsa bile 5 günlük bir tatil söz konusu olacak.

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?



Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

AREFE NEDİR? BU GÜNDE NELER YAPILMASI GEREKİR?



Arefe (Arife), Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır.

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.