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  • Son Güncelleme: 26.12.2018 17:10

, elebaşını 'peygamberimiz' diye kaydetmiş

Daha önce itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanan ve tahliye olan 'in, bilgisayarına Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı 'in fotoğrafını "Peygamberimiz" diye kaydettiği ortaya çıktı. İtiraf içeren ifadelerini de duruşmada değiştiren Eyidemir'in tutuklanmasına karar verildi.

Fetö elebaşını 'peygamberımız' dıye kaydetmış

'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen , Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu () üyelerinin yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanan ve tahliye olan hakim karşısına çıktı. Daha önce usul yönünden savunma yapan Eyidemir, bu duruşmada esasa ilişkin savunmasını tamamladı.

FETÖ ELEBAŞINI "PEYGAMBERİMİZ" DİYE KAYDETMİŞ

Eyidemir savunmasında, itiraf içeren beyanlarını reddetti. Soruşturma aşamasındaki bazı beyanlarının, ifadesini alan savcı tarafından değiştirildiğini öne süren Eyidemir, suçlamaları kabul etmedi. Daha sonra mahkeme heyetine başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ, dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okudu. Dağ, sanığın bilgisayarında FETÖ elebaşı 'e ait video ve fotoğraflar ile Gülen'i öven yazı ve slaytların bulunduğunu, örgüt elebaşı Gülen'in "Peygamberimiz" şeklinde kaydedildiğinin belirlendiğini söyledi. Bunun üzerine Eyidemir, bu belgelerin kendisine ait olmadığını öne sürdü. Eyidemir, belgelerin yaklaşık 10 yıl önce evine gelen kayınbiraderine ait olduğunu iddia etti.

Mahkeme Başkanı Dağ, belgelerin ele geçirildiği belleğin sanığa ait fotoğraf makinesinden çıktığını belirterek, "Bu fotoğraf makinesi de mi kayınbiraderinize ait?" diye sordu. Eyidemir ise bunu hatırlamadığını savundu. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık 'in tutuklanmasına karar verdi.

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