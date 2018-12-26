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  • 26.12.2018 16:27

'da ! Lüks villada 4 kadın 1 erkek basıldı

'nin ilçesinde, 3 ay önce kiraladıkları lüks villada fuhuş yaptıran 1'i kadın 2 kişi ile yabancı uyruklu 3 kadın polisin operasyonu ile yakalandı.



Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya mevkiindeki lüks villayı 3 ay önce kiralayan Ö.S. (55), yapılan ihbar sonucu Darıca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Lüks villayı gözetim altında tutan polis, fuhuş yapmak için binaya giren çıkanları tespit etmesinin ardından operasyon düzenledi. Gece villaya yapılan baskında fuhuş yaptırdığı belirlenen Ö.S., fuhşa aracılık ettiği tespit edilen Özbek uyruklu G.E. (28) ile fuhuş yaptıkları belirlenen Özbek uyruklu Z.B. (35), N.A. (26) ve Kazakistan uyruklu B.A. (23) gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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