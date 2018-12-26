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  • Son Güncelleme: 26.12.2018 17:40

! ine 13 yıl el konuldu

Alkollü halde kullandığı aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye toplam 9 bin 46 lira ceza kesildi. ine 13 yıl el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Trafikte rekor ceza!

, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, bir otomobilin sürücüsünün drift yaptığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye gitti. Kısa sürede yakalanan sürücünün 0,76 promil alkollü olduğu belirlendi.

9 BİN 46 LiRA PARA CEZASI

Sürücüye 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, i alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve drift yapmaktan 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira idari para cezası verildi.

EHLİYETİNE TAM 13 YIL EL KONULDU

Ayrıca, sürücünün ehliyetine de ilgili kanunlar gereği 2031 yılına kadar el konuldu. Araç ise 60 gün trafikten men edildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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