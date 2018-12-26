Bakan Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na: Bıktık yalanlarından

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete, Başkan Erdoğan ve bakanlara yönelik yalan ve iftiralarında sınır tanımadı. Türkiye'yi gittiği her yurt dışı gezisinde belli çevrelere şikayet etmekten geri kalmadı. Attığı iftiralar yüzünden Başkan Erdoğan'a yüzbinlerce lira tazminat ödemek zorunda kaldı. Ama yine de akıllanmadı. Dün de yeni bir yalana sarıldı. Grup toplantısında bu kez Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'a yönelik "Sen bu kadar Netanyahu'ya kızıyorsan damadını neden İsrail'e gönderdin?" sözlerini sarf ederek yeni bir algı yaratmaya çalıştı. Hatta o kadar ileriye gitti ki "Dışarıdan yönetilen bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi yeni bir tezgah kurdular" diyerek çeşitli çevrelere şirin görünmeye çalıştı.
CEVABINI ALDI
Bu haddini aşan söz ve iftiralara Bakan Berat Albayrak Twitter'dan cevap verdi. Albayrak, "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar" dedi.
CEVABINI ALDI
Bu haddini aşan söz ve iftiralara Bakan Berat Albayrak Twitter'dan cevap verdi. Albayrak, "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar" dedi.
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