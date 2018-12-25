Son dakika: Kar etkisini gösterdi... İşte yurt genelinde yol durumu

Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya kara yolu ulaşıma kapandı.



Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda Sinanpaşa İlçesine bağlı Kılıçarslan beldesinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen noktada tır, kamyon ve otomobil geçişlerine izin vermediği kara yolunda araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu.

Aydın'dan, Antalya'ya giden Özkan Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolun kapanacağını hiç tahmin etmediklerini, kar ve tipinin bir anda bastırmasıyla yollarının kapandığını aktardı.

Mutlu, "Yol hiç tahmin ettiğimiz gibi değil. Aracı da kaydırdık maalesef. Sürücüler oldukları yerden bence hiç kımıldamasın. Afyonkarahisar'da oldukları yerde konaklasın, hatta yola hiç çıkmasınlar." dedi.