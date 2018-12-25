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  • 26.12.2018 05:19

İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı

() İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar 'de yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! O süre uzatıldı

() İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.

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